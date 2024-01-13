Последние новости для пенсионеров РФ: индексация, налоги, выплаты, льготы

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что с 14 января для пенсионеров почти во всех регионах страны вводится новая льгота, которая позволит разнообразить досуг, сообщает PRIMPRESS. Какие последние новости на эту тему выходили?

Какая новая льгота вводится для пенсионеров с 14 января

По словам Власова, благодаря региональным программам для разнообразия досуга пенсионеры с воскресенья, 14 января, смогут бесплатно посещать курсы по изучению иностранных языков. Платить за эти уроки не нужно, если заранее записаться на обучение.

«Теперь пожилые граждане в рамках таких клубов смогут изучать иностранные языки. В зависимости от района для пенсионеров будут открывать курсы английского языка, а также немецкого, китайского и турецкого. Посетить такие занятия можно будет бесплатно, если записаться в сам клуб», — пояснил он.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева также отмечала, что с 8 января московским пенсионерам предлагают бесплатные экскурсии по городу, которые будут проводиться в разных форматах.

«Сама экскурсия будет бесплатной, но добраться до точки сбора придется самому на общественном транспорте. Впрочем, второй вид познавательных занятий проводится на автобусе, когда граждан возят по городу и показывают разные достопримечательности», — рассказала Киреева.

Когда в России повысят социальную пенсию

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что социальные пенсии в России повысят с 1 апреля на 7,5%.

«Социальную пенсию повысят с 1 апреля. Она <...> увеличится на 7,5%. Поскольку у каждой категории получателей разная сумма пенсии, то и конечный размер после повышения будет различаться», — заявила парламентарий.

По ее словам, индексация затронет инвалидов, детей, потерявших одного или обоих родителей, и граждан, которые получают социальную пенсию по старости. При этом никаких заявлений писать не надо, потому что этот процесс проводится автоматически благодаря единой государственной информационной системе соцобеспечения.

Также она напомнила, что 1 января был произведен перерасчет страховых выплат неработающим пенсионерам. Размер индексации составил 7,5%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От каких налогов освобождены российские пенсионеры

Финансист Равиль Ахмадеев объяснил, что в России пенсионеры имеют льготы по налогам на доход и имущество. Что касается недвижимости, то льгота действует только на один объект.

«По налогу на доходы физлиц для всех пенсионеров освобождены от налогообложения государственные пенсии. В отношении имущественных налогов пенсионеры имеют право на получение льгот по налогу на имущество, транспортному и земельного налогу», — сказал эксперт.

Ахмадеев уточнил, что льгота по налогу на земельный участок действует лишь при условии, что площадь объекта имущества не превышает шести соток.

Кто из пенсионеров может получать выплаты в размере 50 тысяч рублей

Депутат Госдумы РФ Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru пояснил, что пенсию 50 тысяч рублей в месяц получают в России военные, ветераны, жители районов Крайнего Севера, космонавты и ряд других категорий граждан.

Чаплин подчеркнул, что для пенсии в 50 тысяч рублей необходимо было зарабатывать примерно 150 тысяч в месяц.

«Не стоит пугаться, так как в России достаточно большая доля тех, у кого пенсия более 50 тысяч рублей: военнослужащие, ветераны, жители Севера, космонавты, заслуженные работники различных сфер и другие специальные категории пенсионеров. Кроме того, есть перечень сезонных работ, стаж за которые начисляется как за полноценный период. Для них иначе рассчитываются стаж и отчисления», — резюмировал парламентарий.

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