Последние новости для пенсионеров: налоги, индексации, изменения Эксперт Власов: в РФ в 2024 году будет действовать новый налог для пенсионеров

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

В России с 2024 года для пенсионеров, у которых скопилось много доходов на банковских счетах, вводится новый налог, заявил пенсионный эксперт Сергей Власов. Что об этом известно, какие еще нововведения ждут пожилых россиян?

Что за новый налог для пенсионеров

Власов пояснил, что речь в данном случае идет о налоге, который будет действовать на полученные проценты с банковских вкладов. Для определения точной суммы существуют некоторые правила.

«Лимит, по которому будут устанавливать порог для оплаты налога, будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. Сейчас за основу будут брать показатель, который был актуален на начало декабря уходящего года, то есть 15 процентов. А значит, что заплатить налог придется с доходов по вкладам, превышающим 150 тысяч рублей», — пояснил он в беседе с PRIMPRESS.

Власов подчеркнул, что сейчас в данном вопросе никаких льгот для российских пенсионеров не существует, а налог необходимо будет оплатить до 1 декабря.

«Банки должны будут сами предоставить всю информацию налоговой о клиентах, которым необходимо будет заплатить новый налог. Сделать это они должны будут до 1 февраля наступившего года. А потом уже гражданам отправят соответствующие уведомления. Заплатить нужно будет до 1 декабря, важно не допускать просрочек, иначе за каждый день будет начисляться пеня», — резюмировал эксперт.

Как проиндексировали пенсии с 1 января 2024 года

Депутат Государственной думы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru отметил, что с начала нового года в России были проиндексированы страховые пенсии по старости, а повышение составит 7,5% и коснется только неработающих пенсионеров.

«С 1 января 2024 года россиянам проиндексируют страховые пенсии по старости. Повышение будет на 7,5%: фиксированная часть составит более 8 тысяч рублей, а один пенсионный коэффициент будет стоить 133 рубля. Это коснется только неработающих пенсионеров. Социальная пенсия вырастет с 1 апреля до 13,5 тысячи рублей», — объяснил парламентарий.

По словам Чаплина, россиянам, участвующим в системе обязательного пенсионного страхования, то есть работающей категории, выплаты будут пересчитаны с 1 августа. Он отметил, что после индексации средняя пенсия по России составит 23,5 тысячи рублей.

«Средняя пенсия нашего старшего поколения после индексации будет 23,5 тысячи рублей, и эта мера поддержки затронет более 32 млн пенсионеров по всей стране», — резюмировал депутат Госдумы.

Будут ли расти пенсии в 2024 году

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов в беседе с NEWS.ru объяснил, что рост зарплат и пенсий, который наблюдался в 2023 году, в нынешнем году, скорее всего, остановится.

«Рост зарплат и пенсий был связан в основном с двумя факторами: увеличением расходов в оборонной сфере (и во всех связанных с ней отраслях и учреждениях) и предвыборными повышениями. По первой части правительство не закладывает новых крупных закупок, по второй — на ближайшие шесть лет (после выборов президента в марте. — NEWS.ru) в этом не будет смысла. Поэтому в 2024 году зарплаты и пенсии будут заморожены на текущем уровне», — сказал Емельянов.

Эксперт обратил внимание на то, что существуют бюджетные вливания, но основная раздача денег в экономике уже произошла, отметил эксперт, поэтому «новых денег» ждать не приходится.

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