Последнего главу Верховного Совета РСФСР Хасбулатова похоронят в Чечне

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, передает РИА Новости со ссылкой на одного из родственников. Его тело доставят туда 4 января.

Руслан Хасбулатов будет похоронен в родовом селе Толстой-юрт. Его тело доставят на родину завтра вечером, — заявил родственник.

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер вечером 3 января на своей даче в Московской области. Ему было 80 лет. Смерть политика подтвердили родственники и правозащитник Александр Черкасов.

В июне 2022 года Руслан Хасбулатов давал большое интервью NEWS.ru. В нем он признал, что парламентаризм на постсоветском пространстве проиграл авторитаризму. По словам политика, страны СНГ встали на путь авторитаризма после путча Ельцина в 1993 году.

В сентябре на 95-м году жизни скончался выдающийся советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки Виталий Коротков. О причинах и обстоятельствах смерти не сообщалось. По словам главы пресс-бюро СВР Сергея Иванова, Коротков внес очень большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи.

6 апреля пресс-служба СВР сообщила о том, что в возрасте 79 лет умер Герой Советского Союза, разведчик-нелегал Михаил Васенков.