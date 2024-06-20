Последнее общение сына Зайцева с журналистами попало на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Зайцев

В распоряжении NEWS.ru оказалось одно из последних видео общения скончавшегося модельера Егора Зайцева с журналистами. Кадры сняты после известий о смерти его отца Владислава Зайцева в апреле прошлого года.

В ролике Егор Зайцев вспоминает, как узнал о кончине знаменитого отца. После утраты мужчина предпочитал вести закрытый образ жизни и не выходил на связь с журналистами.

Егор Зайцев скончался 19 июня в Москве на 65-м году жизни. Его не стало в день рождения Дома моды Славы Зайцева. В начале июня мужчину госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник в тяжелом состоянии. Отмечается, что тогда ему потребовалось срочное переливание крови.

Состояние Егора Зайцева ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологическим заболеванием. В феврале 2024-го у сына знаменитого модельера выявили новообразование в толстом отделе кишечника. Тогда же он начал проходить курс химиотерапии.

Также стало известно, что Зайцев-младший перед смертью «не вылезал из больниц», даже пропустил годовщину со дня смерти кутюрье. В прессе появилась информация, что, несмотря на это, мужчина даже из больничной палаты руководил процессом по созданию и установке памятника своему отцу.