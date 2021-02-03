После поездки на Занзибар девочке диагностировали «сонную болезнь»

https://static.news.ru/photo/3dc14002-663e-11eb-bc1a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские врачи поставили точный диагноз двухлетней девочке, недавно вернувшейся с матерью с отдыха на острове Занзибар. У неё определили сонную болезнь, от которой в России нет лекарств.

Наталья Пашина вместе с двухлетней Евой приехала с отдыха в ноябре. На острове ребёнка покусали насекомые, один укус пришёлся прямо в глаз. Но только в январе мать заметила неладное. Девочка бодрствовала только по три — четыре часа в сутки, у неё болели суставы, поднималась температура. Еву привезли из Перми в московскую детскую инфекционную больницу, где медикам удалось поставить диагноз «африканский трипаносомоз» или «сонная болезнь». Она поражает центральную нервную систему и может привести к смерти.

Теперь вопрос стоит лишь в препарате. Препаратов у нас нет, в России они даже не зарегистрированы, — сообщил Telegram-каналу Mash врач-инфекционист Валерий Завойкин.

Дальнейший порядок лечения ребёнка должна определить врачебная комиссия.

Как писал NEWS.ru, фонд «Круг добра» был создан для обеспечения лечения тяжелобольных детей за счёт средств от повышенного НДФЛ. Руководитель фонда, протоиерей и основатель «Детского хосписа» Александр Ткаченко уверен, что доступность медпомощи не должна зависеть от региона, в котором проживает ребёнок. По его словам, первые поставки лекарств и медицинских изделий будут организованы тяжелобольным детям, информацию о которых ранее собрал Минздрав. На них отработают всю цепочку действий, а позже будет организован сбор заявок через сайт и другие источники. Ткаченко подчеркнул, что фонд создаётся в том числе для приобретения незарегистрированных в РФ препаратов, потому что государственные структуры этого сделать не могут.