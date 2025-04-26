После таких ужинов начнете худеть! Быстрая курица с овощами в духовке

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После таких ужинов начнете худеть! Быстрая курица с овощами в духовке. На 100 граммов — всего 80 калорий! Нежное низкокалорийное блюдо без муки — идеальный вариант для полезного ужина. Готовится всего 20 минут!

Ингредиенты

Куриное филе — 200 г

Кабачок — 100 г

Брокколи — 50 г

Морковь — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко 1,5% — 200 мл

Сыр 10% — 30 г

Соль/перец — по вкусу

Приготовление

1. Подготовьте ингредиенты. Курицу и овощи нарежьте мелкими кубиками. Брокколи разберите на соцветия.

2. Сделайте заливку. Взбейте яйцо с молоком и солью. Добавьте тертый сыр.

3. Сборка и выпечка. В форму выложите курицу и овощи. Залейте яично-молочной смесью. Выпекайте 20 минут при 180 °C.

Советы: для красок добавьте 1/2 болгарского перца. Подавайте со свежим салатом. Можно заменить курицу на индейку. Приятного аппетита!

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