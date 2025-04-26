После таких ужинов начнете худеть! Быстрая курица с овощами в духовке. На 100 граммов — всего 80 калорий! Нежное низкокалорийное блюдо без муки — идеальный вариант для полезного ужина. Готовится всего 20 минут!
Ингредиенты
- Куриное филе — 200 г
- Кабачок — 100 г
- Брокколи — 50 г
- Морковь — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко 1,5% — 200 мл
- Сыр 10% — 30 г
- Соль/перец — по вкусу
Приготовление
1. Подготовьте ингредиенты. Курицу и овощи нарежьте мелкими кубиками. Брокколи разберите на соцветия.
2. Сделайте заливку. Взбейте яйцо с молоком и солью. Добавьте тертый сыр.
3. Сборка и выпечка. В форму выложите курицу и овощи. Залейте яично-молочной смесью. Выпекайте 20 минут при 180 °C.
Советы: для красок добавьте 1/2 болгарского перца. Подавайте со свежим салатом. Можно заменить курицу на индейку. Приятного аппетита!
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