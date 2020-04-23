После снятия ограничений одними из первых заработают автодилеры

https://static.news.ru/photo/3331af48-862c-11ea-ba07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что автодилеры начнут работу среди первых организаций, которые откроются после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, власти понимают необходимость функционирования таких организаций.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями банковского сообщества, передаёт РИА Новости.

Конечно, мы понимаем, что такое дилерские центры — это не простой магазин, там пространства большие, можно соблюдать дистанцию определённую, — подчеркнул он.

Однако санитарные врачи и представители Минздрава в настоящий момент высказывают опасения по поводу открытия дилеров, так как людям необходимо будет встречаться.

Ранее NEWS.ru писал, что крупных автопроизводителей могут освободить от уплаты утилизационного сбора. С такой инициативой выступил Минпромторг. В ведомстве предлагают установить отсрочку до декабря 2020 года.