После снятия ограничений одними из первых заработают автодилеры

Президент Владимир Путин заявил, что автодилеры начнут работу среди первых организаций, которые откроются после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, власти понимают необходимость функционирования таких организаций.
Он отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями банковского сообщества,
Конечно, мы понимаем, что такое дилерские центры — это не простой магазин, там пространства большие, можно соблюдать дистанцию определённую, — подчеркнул он.
Однако санитарные врачи и представители Минздрава в настоящий момент высказывают опасения по поводу открытия дилеров, так как людям необходимо будет встречаться.
Ранее NEWS.ru писал, что крупных автопроизводителей могут освободить от уплаты утилизационного сбора. С такой инициативой выступил Минпромторг. В ведомстве предлагают установить отсрочку до декабря 2020 года.
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