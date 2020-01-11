https://static.news.ru/photo/b8a7e88c-34fa-11ea-9949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала самую низкую за зиму в столице температуру — минус 5,5, градусов.

В столичном метеобюро сообщили, что почти такая же морозная ночь была в Москве 2 декабря, тогда столбик термометра опустился до минус 5,2 градусов. Средняя температура этой зимой превышает норму на 7,2 градуса, а с января — на 8,5 градусов. Днём 12 января в регионе наступит оттепель, которая продлится минимум несколько дней, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселёв объяснил, почему Россия «теплеет» в 2,5 раза быстрее, чем другие страны