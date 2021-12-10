После решения ВС Тихонов и Хасис — юридически невиновны: что их ждёт дальше

Верховный суд России отправил на новое кассационное рассмотрение дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис, членов так называемой Боевой организации русских националистов, которые в 2009 году были осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Тихонов получил пожизненный срок, Хасис — 18 лет тюрьмы. Верховный суд принял своё решение на основе решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который ранее признал судебный процесс не соответствующим правовым нормам, в том числе в части беспристрастности присяжных. В интервью NEWS.ru адвокат осуждённых Дмитрий Аграновский рассказал, почему считает решение ВС лишь промежуточным, почему ему кажется, что на суд давят СМИ, а также о том, может ли это решение существенно повлиять на судьбу его подопечных.

— Какие у вас сейчас ожидания после решения Верховного суда?

— Я пока ещё не готов сказать, какие наши будут дальнейшие действия. То есть примерная схема у меня есть, но точно я смогу говорить что-то только после общения с подзащитными. Пока я могу сказать, что решением Верховного суда доволен. Оно, на наш взгляд, промежуточное, но всё равно.

— Почему промежуточное?

— Верховный суд вправе вообще отменить приговор, этого сделано не было. Однако это сделать вправе и кассационная инстанция, которая сейчас выполняет функцию апелляционной. Кстати, я видел, что у многих произошла путаница: отправили на пересмотр в апелляционную или кассационную инстанцию? Это кассационная инстанция, в редакции закона до 2013 года. При этом она выполняет функцию нынешней апелляционной, но называется кассационной. Поэтому будет не первый апелляционный суд общей юрисдикции, а Верховный суд. Главное же, что приговор сейчас считается не вступившим в законную силу. Они теперь не осуждённые, а подсудимые. Всё происходящее — редкая экзотическая процедура, есть над чем подумать. Однако мы довольны решением ЕСПЧ, написанного, что называется, с душой, и довольны решением Верховного суда.

— Само то, что сейчас Тихонова и Хасис вновь попали в статус подсудимых, может отразиться на их дальнейшей судьбе, например, дальнейший их срок могут снизить из-за пребывания в следственном изоляторе?

— Может сыграть, но опять же — сейчас ещё не готов обо всём говорить. Простите за новояз, но эти новые выражения бывают очень точными: открылось окно возможностей.

— Однако вы всё же рассчитывали на отмену приговора сейчас?

— Не рассчитывали — хотели. Чтобы было отменено и кассационное определение, и приговор. Хотели мы, потому что претензии к вердикту присяжных и к порядку вынесения вердикта. Коллегия присяжных была небеспристрастна. А коллегия — это первая инстанция, и исправить её огрехи можно только в суде первой инстанции.

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— Тогда получается, что формально ВС поступил правильно с, как вы говорите, промежуточным решением.

— Да. Кассационная инстанция может отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. К сожалению, сейчас такая практика, что решения ЕСПЧ остаются невыполненными. Такая ситуация у меня произошла с Сергеем Удальцовым. Мы обращались в Комитет министров Совета Европы, который призвал его оправдать, после чего мы с этим решением снова обратились в Верховный суд. У Удальцова, кстати, ссылались на наработанную практику по Алексею Навальному. Там были очень схожие дела. По Навальному приговор был отменён, у Удальцова всё оставили без изменений, и мы опасались, что здесь Верховный суд мог сказать, что всё надо оставить без изменений. С учётом общественного резонанса и, извините, но если на то пошло, с учётом давления со стороны некоторых СМИ. Были невежливые, некрасивые выступления СМИ, о которых я сожалею.

— Можете сказать конкретнее?

— Использовали в отношении Тихонова и Хасис термин «неонацисты», писали, что им, мол, мало не покажется. Я понимаю, когда их называют националистами — это политическое движение, с ним можно не соглашаться, а неонацисты — это уже ругательство, уж точно в нашей стране. Мы всё же рассчитываем, что впредь все будут оставаться в рамках приличий.

— Приговор новый может быть абсолютно любой? То, что у Тихонова — пожизненное, в данном случае не важно?

— Да, абсолютно любой. У моей уважаемой любимой коллеги Елены Липцер в своё время оправдали парня, обвиняемого в убийстве сотрудника ГАИ. Был такой Евгений Гладышев. Его осудили на 19 лет, но Верховный суд отменил приговор, отправил на новое рассмотрение, и присяжные его оправдали. Правда, пришлось 9 лет отсидеть. Тем не менее машина работает. А с упомянутым Навальным Кировский суд повторил приговор, учтя мнение ЕСПЧ. Всё возможно.

— Что понимают под фразой «присяжные были небеспристрастны»? Как этой беспристрастности можно достичь?

— Во-первых, думаю, стоит ознакомиться с опубликованным решением ЕСПЧ. Во-вторых, хочу отметить, что нарушений было несколько, о чём мы писали, это должно было повлечь отмену приговора. Например, дело было передано от одного судье к другому уже на стадии судебного производства. По этому основанию был отменён приговор по шпионскому делу Игоря Сутягина. ЕСПЧ не стал расписывать все нарушения на нашем процессе, но он не отрицал, что их несколько. Так что, если вы услышите, что кто-то говорит, что, мол, было одно незначительное нарушение, то это дважды неправда.

Руслан Кривобок/РИА Новости

— Я читал, что присяжные не были должным образом изолированы, пользовались СМИ. Разве реально их действительно полностью изолировать?

— Это их прямая обязанность, об этом говорится в Уголовно-процессуальном кодексе. Собирать информацию, помимо получаемой в зале суда, запрещено. Они сами должны от этого воздерживаться. Это их обязанность, за это им платят деньги.

— Но вы считаете, что в вашем случае нарушения были исключительные?

— Не то чтобы исключительные, но они были. Достаточные, чтобы говорить о нарушении ст. 6 ч. 1 Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ ссылался на другие подобные нарушения, которые были, правда, не в России, если не ошибаюсь.

— Когда вы планируете общаться с подзащитными?

— Пока не знаю. Зависит от многих факторов, в том числе и от карантина в колонии. Мы пока не знаем даже, когда будут изготовлены документы Верховного суда. Они должны изготовить постановления, разослать их нам. Что-то мне подсказывает, что раньше Нового года этого не будет. Пока у Тихонова и Хасис срок содержания как у подсудимых, продлён срок ареста до 8 марта.

— Я же правильно помню по нашей прошлой беседе, что вы считаете, что ваши подопечные — невиновны?

— На данном этапе я это комментировать не могу. Мне надо для начала поговорить с ними.