После решения ВС Тихонов и Хасис — юридически невиновны: что их ждёт дальше

Верховный суд России отправил на новое кассационное рассмотрение дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис, членов так называемой Боевой организации русских националистов, которые в 2009 году были осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Тихонов получил пожизненный срок, Хасис — 18 лет тюрьмы. Верховный суд принял своё решение на основе решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который ранее признал судебный процесс не соответствующим правовым нормам, в том числе в части беспристрастности присяжных. В интервью NEWS.ru адвокат осуждённых Дмитрий Аграновский рассказал, почему считает решение ВС лишь промежуточным, почему ему кажется, что на суд давят СМИ, а также о том, может ли это решение существенно повлиять на судьбу его подопечных.
— Какие у вас сейчас ожидания после решения Верховного суда?
— Я пока ещё не готов сказать, какие наши будут дальнейшие действия. То есть примерная схема у меня есть, но точно я смогу говорить что-то только после общения с подзащитными. Пока я могу сказать, что решением Верховного суда доволен. Оно, на наш взгляд, промежуточное, но всё равно.
— Почему промежуточное?
— Верховный суд вправе вообще отменить приговор, этого сделано не было. Однако это сделать вправе и кассационная инстанция, которая сейчас выполняет функцию апелляционной. Кстати, я видел, что у многих произошла путаница: отправили на пересмотр в апелляционную или кассационную инстанцию? Это кассационная инстанция, в редакции закона до 2013 года. При этом она выполняет функцию нынешней апелляционной, но называется кассационной. Поэтому будет не первый апелляционный суд общей юрисдикции, а Верховный суд. Главное же, что приговор сейчас считается не вступившим в законную силу. Они теперь не осуждённые, а подсудимые. Всё происходящее — редкая экзотическая процедура, есть над чем подумать. Однако мы довольны решением ЕСПЧ, написанного, что называется, с душой, и довольны решением Верховного суда.
— Само то, что сейчас Тихонова и Хасис вновь попали в статус подсудимых, может отразиться на их дальнейшей судьбе, например, дальнейший их срок могут снизить из-за пребывания в следственном изоляторе?
— Может сыграть, но опять же — сейчас ещё не готов обо всём говорить. Простите за новояз, но эти новые выражения бывают очень точными: открылось окно возможностей.
— Однако вы всё же рассчитывали на отмену приговора сейчас?
— Не рассчитывали — хотели. Чтобы было отменено и кассационное определение, и приговор. Хотели мы, потому что претензии к вердикту присяжных и к порядку вынесения вердикта. Коллегия присяжных была небеспристрастна. А коллегия — это первая инстанция, и исправить её огрехи можно только в суде первой инстанции.
— Тогда получается, что формально ВС поступил правильно с, как вы говорите, промежуточным решением.
— Да. Кассационная инстанция может отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. К сожалению, сейчас такая практика, что решения ЕСПЧ остаются невыполненными. Такая ситуация у меня произошла с Сергеем Удальцовым. Мы обращались в Комитет министров Совета Европы, который призвал его оправдать, после чего мы с этим решением снова обратились в Верховный суд. У Удальцова, кстати, ссылались на наработанную практику по Алексею Навальному. Там были очень схожие дела. По Навальному приговор был отменён, у Удальцова всё оставили без изменений, и мы опасались, что здесь Верховный суд мог сказать, что всё надо оставить без изменений. С учётом общественного резонанса и, извините, но если на то пошло, с учётом давления со стороны некоторых СМИ. Были невежливые, некрасивые выступления СМИ, о которых я сожалею.
— Можете сказать конкретнее?
— Использовали в отношении Тихонова и Хасис термин «неонацисты», писали, что им, мол, мало не покажется. Я понимаю, когда их называют националистами — это политическое движение, с ним можно не соглашаться, а неонацисты — это уже ругательство, уж точно в нашей стране. Мы всё же рассчитываем, что впредь все будут оставаться в рамках приличий.
— Приговор новый может быть абсолютно любой? То, что у Тихонова — пожизненное, в данном случае не важно?
— Да, абсолютно любой. У моей уважаемой любимой коллеги Елены Липцер в своё время оправдали парня, обвиняемого в убийстве сотрудника ГАИ. Был такой Евгений Гладышев. Его осудили на 19 лет, но Верховный суд отменил приговор, отправил на новое рассмотрение, и присяжные его оправдали. Правда, пришлось 9 лет отсидеть. Тем не менее машина работает. А с упомянутым Навальным Кировский суд повторил приговор, учтя мнение ЕСПЧ. Всё возможно.
— Что понимают под фразой «присяжные были небеспристрастны»? Как этой беспристрастности можно достичь?
— Во-первых, думаю, стоит
— Я читал, что присяжные не были должным образом изолированы, пользовались СМИ. Разве реально их действительно полностью изолировать?
— Это их прямая обязанность, об этом говорится в Уголовно-процессуальном кодексе. Собирать информацию, помимо получаемой в зале суда, запрещено. Они сами должны от этого воздерживаться. Это их обязанность, за это им платят деньги.
— Но вы считаете, что в вашем случае нарушения были исключительные?
— Не то чтобы исключительные, но они были. Достаточные, чтобы говорить о нарушении ст. 6 ч. 1 Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ ссылался на другие подобные нарушения, которые были, правда, не в России, если не ошибаюсь.
— Когда вы планируете общаться с подзащитными?
— Пока не знаю. Зависит от многих факторов, в том числе и от карантина в колонии. Мы пока не знаем даже, когда будут изготовлены документы Верховного суда. Они должны изготовить постановления, разослать их нам. Что-то мне подсказывает, что раньше Нового года этого не будет. Пока у Тихонова и Хасис срок содержания как у подсудимых, продлён срок ареста до 8 марта.
— Я же правильно помню по нашей прошлой беседе, что вы считаете, что ваши подопечные — невиновны?
— На данном этапе я это комментировать не могу. Мне надо для начала поговорить с ними.