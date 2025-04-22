После Пасхи остались яйца? Превращаем их в гениальные закуски! 5 рецептов

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После праздников остались вареные яйца? Не спешите делать банальный салат! Эти простые закуски превратят обычные яйца в кулинарный шедевр за считаные минуты.

1. Яйца-пашот в томатном соусе

Разогрейте оливковое масло, добавьте рубленые помидоры, чеснок и специи. Положите половинки вареных яиц, потушите 3 минуты. Подавайте с зеленью.

2. Яичные рулетики

Нарежьте яйца пластинами, смажьте мягким сыром, заверните с ломтиком авокадо или слабосоленой рыбой. Закрепите шпажкой.

3. Пряные яйца по-индийски

Обжарьте яйца в смеси куркумы, кумина и перца. Подавайте с йогуртовым соусом.

4. Яичные тарталетки

Смешайте рубленые яйца с горчицей и зеленью. Выложите в мини-тарталетки, украсьте икрой или семгой.

5. Яйца в панировке

Обваляйте половинки яиц в муке, яйце и панировочных сухарях. Обжарьте до хрустящей корочки.

Для пикантности добавьте в желтки немного горчицы или хрена при приготовлении начинок. Эти закуски отлично подойдут для фуршета, пикника или быстрого перекуса. Храните готовые блюда в холодильнике не более двух дней.

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