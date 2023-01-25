«Дикий мужской отрыв»: посетитель стрип-клуба «погулял» на 2 млн рублей После отдыха в стрип-клубе мужчина не досчитался 2 миллионов рублей

Отдых в московском стриптиз клубе с девушками и распитие алкогольных напитков обошлись жителю города Химки в два миллиона рублей, передает Telegram-канал SHOT. Утром, когда мужчина проснулся и понял, что была потрачена большая сумма денег, он направился в отделение полиции.

34-летний житель Химок решил отдохнуть в центре Москвы. В районе трех часов ночи он познакомился с двумя девушками, которые во время общения пригласили его в караоке. Однако вместо караоке компания оказалась в стриптиз-клубе, расположенном в Малом Афанасьевском переулке.

У входа в заведение он решил, что стриптиз-бар ничем не хуже караоке и заплатил пять тысяч рублей за вход. В клубе он заказывал алкоголь и фрукты, которыми делился со своими спутницами.

Из заведения мужчина уехал только около 14:00, такси до дома ему вызвали стриптизерши. Придя в себя через некоторое время, мужчина увидел в приложении своего банка, что за ночь было потрачено 1 млн 998 тысяч рублей, после чего отправился в полицию писать заявление.

Ранее 26-летний житель столицы вызвал к себе домой элитных проституток. Выпив спиртного компания пошла отдыхать в ванную. Там хозяину квартиры стало плохо — он упал в обморок, после чего дамы перетащили его на диван. После того как мужчина очнулся, он обнаружил, что с его счета было переведено 450 тысяч рублей.