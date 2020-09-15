После нападения курьера Delivery Club на подростков открыто уголовное дело

https://static.news.ru/photo/962651c0-f766-11ea-9a42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Зеленограда начала уголовное делопроизводство после того, как курьер службы доставки Delivery Club вместе со своим знакомым напал на несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УВД.

В сообщении отмечается, что к правоохранителям обратилась мама одного из подростков.

Женщина рассказала в ОМВД, что возле одного из жилых домов неизвестные мужчины вступили в конфликт с её несовершеннолетним сыном и знакомым мальчика. Подросткам нанесли побои, — рассказали в полиции.

После этого были задержаны 29-летний и 30-летний жители столицы. Уголовное дело возбуждено по статье «Побои», передаёт «Москва 24».

Внимание общественности к инциденту привлекло и появившееся ранее в соцсетях видео, на котором мужчина в зелёной форме компании службы доставки и с сумкой для еды оскорблял подростков. После этого между ними завязалась драка. Один из ребят получил травмы и обратился за помощью к врачам. В компании, в свою очередь, отреагировали на ситуацию и отстранили курьера от работы.

Пользователи соцсетей при этом рассказывают, что другой доставщик еды, работающий на Delivery Club, вступил в переписку с 11-летней школьницей без её согласия. Писать девочке мужчина начал после того, как выполнил заказ. О чём конкретно шла речь — неизвестно.

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