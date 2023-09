После интервью у Дудя против журналистки Гессен возбудили уголовное дело SHOT: против журналистки Гессен возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Фото: вДудь/youtube.com

Юрий Дудь и Мария Гессен

Telegram-канал SHOT сообщает, что против российско-американской журналистки, писательницы, переводчицы и активистки Марии Гессен возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил России. Поводом для уголовного преследования стали высказывания женщины во время интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Осенью 2022 года Гессен дала интервью Дудю, в котором комментировала события в украинском городке Буче. Комментируя гибель мирных жителей, она высказала версию, противоречащую официальной позиции России. Аргументировала свои слова журналистка в том числе тем, что уже видела не один конфликт с участием российской армии.

По информации SHOT, 1 сентября 2023 года против журналистки возбудили уголовное дело, поводом для которого стали эти высказывания.

Сейчас Гессен находится в США. Журналистка пишет статьи для The New York Times и The Washington Post.

Ранее СМИ сообщали, что рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) проверят на дискредитацию Вооруженных сил РФ после недавнего интервью Дудю. Утверждается, что хип-хоп исполнитель негативно высказывался о действиях ВС России, а также нелестно отзывался о российском президенте.

Кроме того, прокуратура Москвы организовала проверку в отношении Лигалайза на предмет дискредитации Вооруженных сил России. СМИ писали, что музыкант может быть признан иноагентом в России, по этому вопросу также проводится проверка.