После этих подкормок огурцы рванут как бешеные: урожай вырастет на 13%

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Исследования показали, что на плодоношение огурцов влияют не только основные, но и дополнительные внекорневые подкормки. Речь идет о комплексных удобрениях, в которых есть калий, фосфор, азот, а также марганец, железо, бор, цинк, медь и магний. Благодаря им урожайность огурцов вырастет на 13%.

Для удобрения растения подойдет подкормка «Мастер». Им нужно опрыскивать огурцы три раза за сезон: во время массового цветения, когда появится пятый лист и за неделю до массового плодоношения.

Во всех случаях норма будет одинаковой — две столовые ложки удобрения на 10 литров воды. Норма расхода составит один литр на квадратный метр. Опрыскивать огурцы лучше вечером в открытом грунте. Если растение находится в теплице, вводить удобрение нужно утром.

Ранее агроном Ксения Давыдова посоветовала поливать помидоры, огурцы и перцы универсальным раствором, защищающим от фитоболезней. Он способствует росту и плодоношению растений. Для такой подкормки понадобятся всего три ингредиента.

До этого химик Андрей Дорохов рассказал, что аммиачная селитра, которая восполняет нехватку азота у растений, может вызвать легкое отравление при контакте со слизистыми и незащищенной кожей. По его словам, также это удобрение взрывоопасно.