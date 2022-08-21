Послание отцу: профессор МГУ отреагировал на убийство Дарьи Дугиной Профессор МГУ Маслин назвал убийство Дарьи Дугиной посланием ее отцу

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Убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной заказное и адресовано ее отцу, общественному деятелю и идеологу русского мира Александру Дугину, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил заведующий кафедрой истории русской философии МГУ, специалист по русскому космизму и Н.Ф. Федорову Михаил Маслин. По его словам, девушка была дочерью своего родителя — патриотично настроенная.

Она была абсолютно дочерью своего отца и очень патриотично настроенная. Судя по всему, это, конечно, заказное убийство адресованное Александру Дугину прежде всего. Тут, как говорится, ищи кому выгодно, — сказал Маслин.

По словам профессора, Дугин не был непосредственно связан с началом военной операции на Украине. Тем не менее, Маслин предположил, что для кого-то важными оказались и идеи.

Тут проблема, что у нас есть, как внешние русофобы, так и внутренние. Но я не думаю конечно, что кто-то из них способен на такие радикальные вещи. А так базис идей Дугина описан еще великим русским философом Иваном Ильиным, так что идея не нова, — объяснил профессор.

Маслин также поделился воспоминаниями о Дарье Дугиной. Он отметил, что девушка училась не на его кафедре, однако однажды он принимал у нее экзамен по истории русской философии. По словам профессора, журналистка отличалась от остальных студентов.

Девушка была конечно отличная от большинства студентов у которых черт-те что в башке. Всегда была достаточно «легкая» и улыбчивая, — сказал Маслин.

Профессор выразил искренние соболезнования Александру Дугину и его жене Наталье Мелентьевой. Он отметил, что гибель дочери — это невосполнимая утрата,

Очень жаль потерять такую прекрасную, юную, умную девушку, как Дарья, — подытожил преподаватель.

Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу машины сработало взрывное устройство, после чего она загорелась. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

В СМИ произошедшее называют покушением. Согласно одной из версий, убить пытались не саму журналистку, а ее отца, философа Александра Дугина, считающегося идеологом русского мира.

В том, как произошла трагедия, кого стоит подозревать в покушении в первую очередь и как философ связан c советским подпольным кружком «Чёрный орден SS», разбирался NEWS.ru.