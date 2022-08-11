Посла Латвии предложили выслать из России «к едрене фене» Политолог Гаспарян: максимально возможный ответ — выслать «к едрене фене» посла Латвии из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Армен Гаспарян заявил NEWS.ru, что максимально возможный ответ России на решение Сейма Латвии признать РФ «страной-спонсором терроризма» — выслать посла прибалтийской республики из РФ «к едрене фене». Эксперт добавил, что Рига получила от Евросоюза «карт-бланш на русофобию».

Отвечать надо было на 30 лет раньше, а не сейчас. Все это длилось годами. Сейчас максимально возможный ответ — высылка посла [Латвии] к едрени фени и экономические санкции против Латвии, потому что у них есть серьезные экономические интересы в России. Надо их просто перекрыть раз и навсегда, пускай живут только на дотации Евросоюза, потому что все эти лимитрофы сладко устроились. Они русофобствовали, но при этом имели здесь экономические интересы, — рассказал Гаспарян.

Накануне Сейм Латвии принял заявление о признании действий РФ на Украине терроризмом, а саму Россию признал государством, поддерживающим терроризм. В заявлении, опубликованном на сайте сейма, странам Евросоюза предлагается немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Сейм Латвии обвинил Россию в многолетней поддержке террористических режимов и проведении террористических действий, включая поставки оружия режиму Асада в Сирии, отравление семьи Скрипалей и причастность к катастрофе самолета МН-17, а также использование неточного и запрещенного на международном уровне оружия в ходе действий на Украине. В заявлении сейма подчеркивается, что Россия использует страдания и запугивание как инструмент деморализации украинского народа и вооруженных сил, а также намерена оккупировать Украину.

В начале июня Госдеп США сообщил, что эксперты американской администрации изучают, соответствует ли Россия критериям для внесения её в список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине. Именно это ведомство составляет список стран — спонсоров терроризма. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению США, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Идею внесения России в этот список поддержал в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Внесение в такой список чревато широкомасштабными санкциями в отношении попавших в перечень стран. Меры могут приниматься и против юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с находящимися в списке странами.

С 1979 года в список попали незначительное число стран, причём, как отмечалось в американских СМИ, речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в отношении которых ограничены». Это Иран, КНДР, Куба и Сирия.