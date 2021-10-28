«Пошёл погулять по лесу»: Рашкин рассказал, как попался с убитым лосем

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в разговоре с NEWS.ru объяснил, как попался с тушей убитого лося под Саратовом. Политик отметил, что приехал в регион из Москвы для встречи с друзьями и нашёл уже разделанную кем-то тушу животного.

Поехал к друзьям, здесь и лес хороший, и грибы. Друзья остались в комнате, там лесной прудик есть, они рыбой хотели накормить меня, а я пошёл погулять по лесу. Места хорошо знакомые, когда в темноте был, увидел машину, которая там что-то делала. Решил подойти, она быстро уехала. Я шёл с фонариком, уже темно, подошёл - увидел лося, практически разделанного, — подчеркнул парламентарий.

Как сообщает Baza, полицейские не могут найти оружие, из которого был убит лось. По информации Telegram-канала, сотрудники лесохозяйства на очередном обходе услышали выстрелы, пошли на звук и обнаружили машину с Рашкиным и тушей лося, в которой нашли топор и два ножа со следами крови.

Подъехали, загрузили, что там есть. Ну и немного буквально попытались отъехать, как вдруг целая орава людей. И фээсбэшники, и полиция. Ну и всё, а я говорю: смотрите, где оружие? Нет оружия, — заявил Рашкин.

Рашкин отметил, что отказался от медицинского освидетельствования, потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».

Машину остановили, претензии предъявляли, что я якобы выпивший. Я не пил, — добавил депутат.

По факту обнаружения туши лося в багажнике авто, которым мог управлять депутат Госдумы КПРФ Валерий Рашкин, правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Силовики не исключают, что на охоту выезжали две машины, одна из которых смогла скрыться, захватив ружья. Отмечается, что в Лысогорском районе Саратовской области охота на лосей запрещена.