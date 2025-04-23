Посеяли морковь — и тишина? Вот что вы сделали не так

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Посеяли морковь, а всходов все нет? Не спешите отчаиваться — эта культура действительно капризна. Но если знать причины, можно легко все исправить.

Морковь долго всходит — иногда до 3 недель, особенно если почва холодная или сухая. Часто семена просто не успевают прорасти из-за недостатка влаги. Еще одна причина — слишком плотная почва: ростки не могут пробиться сквозь твердый верхний слой. Если вы не замачивали семена перед посадкой, это тоже тормозит прорастание. Не исключены и вредители, например проволочник, который повреждает семена в земле.

Что делать? Обильно полейте грядку и укройте пленкой для удержания влаги и тепла. Можно повторно посеять, но уже с предварительно пророщенными или дражированными семенами. Почву рыхлите перед посадкой, а после — слегка утрамбуйте.

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