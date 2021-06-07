Посетившие ПМЭФ свердловские чиновники спустили на такси 268 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поликарпова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объяснил, почему ему пришлось уехать из России. В эфире телеканала «Украина 24» он рассказал, что считает это временным шагом.

Оппозиционер рассказал, что таким образом он хочет сократить риски для своих родственников, а также минимизировать вред для его тёти Ирины Ермиловой. Я пока заявляю, что я временно выехал для того,...