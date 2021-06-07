Посетившие ПМЭФ свердловские чиновники спустили на такси 268 тысяч рублей

Свердловским чиновникам, посетившим Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), было выделено 268 800 рублей на такси. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт госзакупок.
Эту сумму чиновники
Оказание услуг по организации транспортных перевозок на период проведения ПМЭФ-2021 — 268 800 рублей, — сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком лота выступило АО «Корпорация развития Среднего Урала», поставщиком — ООО «РК Сервис».
Петербургский международный экономический форум проходил с 2 по 5 июня. От Свердловской области мероприятие посетил губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее ведущий Первого канала Иван Ургант высмеял участников ПМЭФ, тратящих много денег, чтобы рассказать другим об экономии. Также ценами на форуме осталась недовольна телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Звезде пришлось отдать «3800 с рыла» за чай.