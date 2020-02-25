Посетительница музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге пожаловалась в соцсетях на действия сотрудников учреждения, которые не разрешили девушке и её подруге покормить детей грудью.
Участница инцидента Эрика Парфёнова привела подробности в Instagram. Конфликт с персоналом произошёл на выставке, посвящённой Древней Ассирии. Парфёнова с подругой — также кормящей матерью — отошли в укромный уголок, чтобы покормить детей, но тут же были остановлены смотрителями, причём в грубой форме, как уверяют девушки. В частности, одна сотрудница назвала ребёнка «это» и предложила «сидеть с этим дома».
Почему сотрудники музея общаются со мной так, будто я пришла не с ребёнком, а с проказой? — задала риторический вопрос Парфёнова.
Как
В ноябре 2019 года аналогичный скандал произошёл в московской Третьяковской галерее. Как передавал NEWS.ru, администрация музея после конфликта с посетительницей была вынуждена официально разъяснять правила кормления грудью на территории учреждения.
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