Посетительница кафе под Москвой вместо маски надела на лицо трусы

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Жительница подмосковного Королёва использовала вместо медицинской маски трусы. Это произошло, когда посетительница пришла в ресторан быстрого питания на улице Станционной.

Она была без маски, и сотрудники кафе предложили ей воспользоваться бесплатным средством индивидуальной защиты, но женщина отказалась. Она вытащила из сумки трусы и натянула их на лицо. Неизвестно, придумала ли посетительница этот план заранее или сориентировалась на месте. После этого сотрудники кафе продали ей еду, сообщает KP.RU.

Ранее вирусологи рассказали, что масочный режим в России может быть снят к концу весны. На это указывает динамика распространения коронавирусной инфекции. Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила, что для отмены ношения масок нужно соблюсти целый ряд факторов, среди которых коллективный иммунитет и проведение вакцинации. Доктор биологических наук Алексей Аграновский оценивает ситуацию с коронавирусом в России как неплохую и предполагает, что в этом году можно избежать всплеска заболеваемости в начале весны.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году люди смогут полностью отказаться от масок. По её словам, такая надежда действительно есть.

За прошедшие сутки в России было выявлено 16 048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах, из больниц по выздоровлении выписали 19 884 человека. Общее число заболевших за всё время пандемии в России составило 3 967 281, с болезнью справились 3 456 210 человек, за всё время скончался 76 661 (+432 за прошедшие сутки).