https://static.news.ru/photo/04a21658-6085-11ea-b02a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Книжный фестиваль «Букинист» работает в Москве на Новом Арбате целый месяц. За это время его гости приобрели 24 562 книги и журнала. 60% из купленного — книги для детей и классическая литература.

Сегодня вниманию посетителей на прилавках торговых шале представлено порядка 48,5 тысячи изданий. Кроме того, на фестивале гостей каждый день ждут творческие программы: мастер-классы, встречи с писателями и литературные чтения, — рассказали в пресс-службе «Московских сезонов», сообщает сайт мэра Москвы.

Также на книжном фестивале горожане могут продать свои книги, организаторы приобрели уже более 1,5 тонны книг.

В продаже можно встретить раритетные издания. К ним относятся трёхтомник Байрона, который был издан в 1904 году в серии «Библиотека великих писателей», «Свод военных постановлений» 1838–1839 годов и другие книги. На фестивале представлены исторические документы середины прошлого века, подшивка многотиражной газеты «Боевыми темпами» за 1942-й и 1943 годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самой популярной писательницей десятилетия, по данным портала LiveLib, стала Джоан Роулинг. Её произведения прочитали более 419 тысяч пользователей сайта.