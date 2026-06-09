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09 июня 2026 в 22:00

Посейте этот цветок в июне — в августе он зацветет, а на следующий год превратится в пышный куст

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы думаете, что в июне сажать цветы уже поздно и придется ждать цветения целый год, вы ошибаетесь: есть многолетник, который успевает и зацвести в первое лето, а на следующий сезон вернуться более пышным кустом.

Речь о рудбекии волосистой (Rudbeckia hirta) — растении, которое часто выращивают как однолетник, но на самом деле это недолговечный многолетник, способный радовать несколько лет подряд.

При посадке в открытый грунт в начале июня семена быстро прорастают, и уже в августе на крепких стеблях высотой 50–70 см распускаются крупные золотисто-желтые соцветия с контрастным темно-коричневым центром, напоминающие яркие солнечные ромашки.

Цветение продолжается до самых заморозков, а если обрезать увядшие корзинки, куст выпускает новые бутоны. На следующий год рудбекия, если не слишком суровая зима, может отрасти от корня или дать обильный самосев, и вам не придется сажать ее заново — она сама появится на клумбе.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето в любом регионе России и зимует без укрытия.

Проверено редакцией
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дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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