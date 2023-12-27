«Имели право ходить голыми»: что не так с иском к Ивлеевой на 1 млрд

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» стала одним из главных скандалов конца 2023 года. Сейчас телезвезду проверяют по поводу неуплаты свыше 100 млн руб. налогов, а продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков хочет взыскать с нее миллиард рублей. NEWS.ru пообщался с юристами и узнал, что может грозить Ивлеевой и не привлекут ли ее за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Что известно об иске к Ивлеевой

Актер Александр Иншаков рассказал NEWS.ru о коллективном иске к Анастасии Ивлеевой, с которой истцы (22 человека) хотят взыскать в общей сложности миллиард рублей за «голую» вечеринку. В такую сумму они оценили компенсацию морального вреда от просмотра фотографий с вечеринки. Они просят суд обязать Ивлееву перечислить эту сумму в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Также истцы хотят добиться ареста имущества Ивлеевой и требуют запретить блогеру и актрисе вести культурно-массовые мероприятия в РФ, в том числе корпоративы, и рекламировать бренды.

В беседе с NEWS.ru адвокат Сталина Гуревич усомнилась, что этот иск будет удовлетворен, так как, по ее словам, нельзя заявить общий моральный вред.

«Закон прямо говорит, что при установлении суммы морального вреда суд должен исходить из личности каждого истца. А „дайте нам на всех 1 млрд, а мы как-нибудь его потом поделим“ — это к закону никакого отношения не имеет», — считает Гуревич.

Также она добавила, что истцы должны будут «доказать, что, условно говоря, были нарушены их права на жизнь, на здоровье, на психическое состояние».

«В иске содержится требование в интересах третьих лиц — перечислить 1 млрд рублей в фонд „Защитники Отечества“. Это тоже недопустимо, потому что есть разъяснение Верховного суда и положение закона о том, что моральный вред неразрывно связан с личностью и не может быть взыскан в пользу третьего лица. Иначе нарушается смысл восстановления личного неимущественного права», — отметила Гуревич.

Ее коллега Сергей Жорин также считает, что иск Иншакова вряд ли будет удовлетворен. По его мнению, заявление продюсера — «информационный повод, ничего более».

«У нас моральный вред даже в связи со смертью человека очень часто оценивается на сумму меньше 1 млн рублей. Моральный вред, который был причинен путем распространения недостоверной порочащей информации, как правило, оценивается в диапазоне 30–50 тысяч рублей. Заявленная в иске сумма в 1 млрд выглядит фантастически», — полагает Жорин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Грозит ли Ивлеевой дело об экстремизме

В постановлении Лефортовского суда об аресте одного из участников мероприятия рэпера Николая Васильева (Vacio) говорится, что «голая» вечеринка, состоявшаяся 21 декабря, была направлена на пропаганду нетрадиционных отношений. Артист был задержан на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч согласно ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ.

Адвокат Сергей Жорин не исключил, что у Анастасии Ивлеевой могут возникнуть проблемы с законом, так как 30 октября Верховный суд объявил ЛГБТ экстремистской организацией.

«Поскольку ЛГБТ признали экстремистской организацией и, если притянуть за уши то, что происходило на вечеринке, в теории такое возможно. Но вероятность такого исхода я оцениваю не очень высоко. Значительно выше, чем удовлетворение иска на 1 млрд рублей», — высказал мнение собеседник NEWS.ru.

Гуревич сомневается, что Ивлеевой грозит статья за экстремизм, потому что, по ее информации, в постановлении Лефортовского суда нет описания «произошедшего на вечеринке и в чем конкретно была пропаганда».

«Есть разъяснения Роскомнадзора, где говорится, что это пропаганда предпочтения однополой любви перед гетеросексуальной, равенства этих отношений и так далее. В решении суда просто было написано про „нетрадиционные сексуальные отношения“. Что это такое и как это трактовать, абсолютно непонятно», — отметила адвокат.

Фото: t.me/moscowcourts Репер VACÍO (участник звездной вечеринки Ивлеевой в клубе «Мутабор»)

Чем может обернуться налоговая проверка Ивлеевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) инициировала выездную проверку Анастасии Ивлеевой, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, есть вероятность, что по итогам будет возбуждено уголовное дело в отношении блогера.

Как сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на анонимный источник, проверка проходит в компании «Ивлеева Продакшн». По данным ресурса, у налоговой якобы были вопросы к этому ООО: при выручке в 122 млн рублей и официальной прибыли в 52 млн компания заплатила 6 млн рублей налогов. В офисе организации прошли обыски.

По мнению Сергея Жорина, «крайне вероятно, что нарушения силовики найдут». «Налоговая насчитает какие-то суммы [неуплаченных налогов] — большие или, может быть, гигантские. Вероятность возбуждения по результатам проверки уголовного дела об уклонении от уплаты тоже велика. Логика у правоохранителей обычно такая: раз человек не заплатил налоги, значит, он получил деньги незаконно. И если он в это время что-то купил или конвертировал рубли в другие валюты, это иногда квалифицируется как легализация незаконных доходов», — отметил адвокат.

В мае 2023 года налоговая служба уже проводила проверки по счетам Ивлеевой. Помимо этой фирмы, под подозрение попали еще около 20 различных ИП и ООО, с которыми работала Анастасия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Можно ли считать «голую» вечеринку Ивлеевой незаконной

Юрист Юлия Федотова отметила, что вечеринка в клубе «Мутабор» была приватным мероприятием.

«Люди могут собираться полуголыми. Или голыми. Или в ватниках на стринги. Могут заниматься социально неодобряемыми вещами. Важно помнить одно: „социально неодобряемое“ не обязательно равно „незаконное“», — подчеркнула Федотова.

Как напомнила Гуревич, причиной общественного возмущения и многочисленных жалоб в разные инстанции стала публикация фотографий с вечеринки.

«По сути, все это началось не из-за вечеринки, а из-за того, что кто-то выложил в Сеть фото с нее. И именно эти фото попирают общественную нравственность и являются неприемлемыми с точки зрения общественной морали», — отметила Гуревич.

Она напомнила, что в статье 20.1 КоАП о мелком хулиганстве есть третья часть, которая предусматривает штраф до 100 тысяч рублей за распространение таких фото- и видеоматериалов.

«Почему не выявлены те, кто выложил эти фото в интернет, например участники этой вечеринки? Тот, кто первый выложил и от кого пошла эта волна, должен быть привлечен к ответственности, но этого почему-то не было сделано, хотя именно это является нарушением закона, а не сама закрытая вечеринка», — считает адвокат.

По мнению Жорина, «при желании нарушение закона можно найти в любом массовом мероприятии».

«Проблема и беда данного мероприятия и его участников в том, что оно попало на гребень волны. Сегодня граждане страны не в равных пропорциях разделены. Кто-то выполняет задачи СВО, погибает, получает ранения, а кто-то продолжает жить обычной жизнью. И в глазах их представителей действия противоположной группы выглядят немного диковато», — заключил Жорин.

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