https://static.news.ru/photo/e6936e02-26e9-11ea-aabd-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Командир Airbus A321 Дамир Юсупов, который вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным посадил аварийный лайнер в кукурузное поле в Подмосковье рассказал, как складывается его судьба после инцидента.

В ответ на вопрос портала Е1 о том, принесла ли ему эта ситуация счастье, Юсупов засомневался.

Трудно оценить, но жизнь стала сложнее, это точно, — отметил пилот.

Очень хочется, чтобы вся эта шумиха уже наконец закончилась, сказал он.

После этого случая я понял, что такое, когда человек сам себе не принадлежит. Начинают дергать туда-сюда, отказаться неудобно, потому что нас ведь пригласили, — пояснил Юсупов.

Инцидент, который все назвали чудом, случился в августе 2019 года. Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский. Во время полёта на высоте примерно 30 метров в лайнер врезалась стая чаек. Из-за того, что воздухозаборники оказались забиты, двигатели забарахлили. Пилоты решили посадить самолёт в поле кукурузы и им это великолепно удалось. Пожара и жертв удалось избежать. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. 16 августа президент Владимир Путин присвоил им звания Героев России.

Как писал NEWS.ru, в Интернете появились кадры дозаправки топливом истребителей-перехватчиков, пролетающих над Челябинском. Во время дозаправки пилотируемые лётчиками авиабаз Шагол и Канск самолёты находились на высоте от двух до шести тысяч метров.