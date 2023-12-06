Посадивший самолет в поле пилот отреагировал на просьбу уволиться Пилот Семенов: решение посадить самолет в поле «спасло человеческие жизни»

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Решение посадить самолет в поле «спасло человеческие жизни», а расследование инцидента еще не завершено, заявил один из пилотов, участвовавший в посадке воздушного судна под Новосибирском, Эдуард Семенов. Таким образом в беседе с «360» он отреагировал на просьбу авиакомпании «Уральские авиалинии» к нему и его коллеге уволиться по собственному желанию.

Расследование еще не окончено. Ну вот, сказали уволиться. <...> Не каждый так сделает, спасли человеческие жизни, самолет. В истории авиации таких случаев по пальцам сосчитать можно. Такой случай, как наш, один, — отметил Семенов.

Пилот пояснил, что произошедшее является нестандартной ситуацией. Семенов подчеркнул, что посадка прошла удачно в первую очередь не из-за везения, а из-за того, что экипаж сумел собраться и не пасть духом. Он добавил, что пока заявление писать не стал. Пилот уточнил, что впервые столкнулся с подобной ситуацией, поэтому не знает, что будет дальше.

Ранее стало известно, что командиру самолета и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые посадили пассажирский борт в пшеничном поле под Новосибирском, предложили уволиться. Оба мужчины отказались уходить по собственному желанию.