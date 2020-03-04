https://static.news.ru/photo/dbd61c50-5dfb-11ea-a9a8-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Герой России, пилот Дамир Юсупов, который летом 2019 года экстренно посадил самолёт Airbus A321 в поле в Подмосковье, мечтал об авиации с самого детства. Его отец работал лётчиком вертолёта Ми-8 и иногда брал сына с собой в полёт.

Юсупов рассказал в опубликованном «Уральскими авиалиниями» подкасте, что папа, разумеется, не давал ребёнку управлять, однако будущий пилот уже видел с высоты землю, северные красоты, тайгу, тундру, озёра и реки. Мама Героя России в то время работала фельдшером в аэропорту. Поэтому когда отец не брал его в полёт, Дамир Юсупов был в авиагавани вместе с мамой и смотрел на взлёты и посадки воздушных судов из окна.

В 90-х пилот пытался поступить в Сызранское лётное училище. Однако тогда на обследовании в военкомате у молодого человека было диагностировано неидеальное зрение. Мечту пришлось отложить. Юсупов вернулся к попыткам стать лётчиком спустя 30 лет.

Шёл 2010 год, когда он снова попробовал поступить в лётное училище. И в этот раз у Юсупова всё получилось.

Как ни странно, я прошёл легко врачебно-лётную экспертную комиссию, профотбор, экзамены, поступил. Даже не верилось. Я прекрасно понимал, что будут задавать вопрос, а где ты был раньше, почему так поздно пришёл в авиацию? На собеседование я шёл подготовленный и, думаю, тот аргумент, что я возрастной, всё-таки не такой существенный. Смотрят на знания, на морально-деловые качества, — цитирует Героя России «КП-Урал».

Как ранее писал NEWS.ru, Юсупов рассказал журналистам о возвращении к полётам после инцидента в столичном регионе, произошедшего 15 августа 2019 года. По его словам, он мог снова приступить к работе уже в начале сентября. Однако рейсы по разным причинам приходилось переносить.