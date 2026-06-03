Посадите в июне — и к августу клумба заполнится бордовыми цветами: всходит за 14 дней, цветет до заморозков

Посадите в июне — и к августу клумба заполнится бордовыми цветами: всходит за 14 дней, цветет до заморозков

Этот цветок гарантированно обеспечит любому дачнику красивую клумбу с насыщенными бордовыми бутонами. Его бархатистые соцветия напоминают кораллы и бывают огненно-алого и глубокого бордового цвета.

Целозия гребенчатая «Коралловый сад» идеально подходит для июньской посадки: семена можно сеять прямо в грунт в начале июня. Всходы появляются через 14 дней, а цветет растение с июля до самых первых заморозков, радуя глаз непрерывно несколько месяцев подряд.

Для дачи целозия хороша своей неприхотливостью: она свето- и теплолюбива. Просто выберите самое солнечное место на участке, разрыхлите почву, разбросайте семена, слегка присыпьте землей или песком и регулярно поливайте до появления всходов. Уже к середине лета ваш сад украсят яркие бархатные гребешки целозии.

Ранее были названы цветы для ветреных участков: не ломаются и не осыпаются в бурю и ураган.