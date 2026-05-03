Посадите эту «северную сакуру» в мае — и она превратится в розовое облако, выдерживает морозы

Луизеания трехлопастная, которую в народе за сходство с японской вишней часто называют «северной сакурой», — это уникальный декоративный кустарник, растущий даже в суровых городских условиях.

Луизеания засухоустойчива, нетребовательна к почвам, прекрасно переносит загазованность городского воздуха. Многие сорта выдерживают морозы и растут не только в средней полосе, но и в Сибири, и на Дальнем Востоке.

Цветение луизеании — это незабываемое зрелище: в первой половине мая, до распускания листьев, куст высотой до 2–3 метров превращается в огромное розовое облако из тысяч махровых цветков.

Лучшее время для посадки — весна или осень. Выберите солнечное, защищенное от ветра место. Выкопайте яму размером 50х50 см, на дно уложите дренаж из щебня или битого кирпича слоем 15–20 см, а сверху — 5–7 см песка.

Почвенную смесь сделайте из 3 частей листовой земли, 2 частей перегноя и 1 части песка с добавлением 200–300 г доломитовой муки или извести для раскисления. Корневую шейку при посадке нельзя заглублять — она должна находиться на уровне земли. После посадки приствольный круг замульчируйте торфом или землей слоем 5–7 см.

