Посадите этот пушистый куст и забудьте про полив до сентября: цветет 5 месяцев подряд, не боится жары

Посадите этот пушистый куст и забудьте про полив до сентября: цветет 5 месяцев подряд, не боится жары

Если вы ищете растение, которое будет радовать вас пушистыми шапками с июня до самых заморозков и не потребует к себе почти никакого внимания, посадите агератум.

Его цветение продолжается 4–5 месяцев без перерыва. Мелкие душистые цветки собраны в плотные соцветия-щитки, которые напоминают разноцветные помпоны, — они бывают голубыми, сиреневыми, розовыми, белыми и фиолетовыми.

Кустики компактные, высотой от 10 до 60 см в зависимости от сорта. Для дачи агератум хорош своей неприхотливостью: он засухоустойчив, нетребователен к почвам (главное — хороший дренаж, чтобы не застаивалась вода), а полив ему совсем не нужен, только в очень сильную жару.

Растение обладает удивительным свойством: его сок токсичен для насекомых-вредителей, особенно для белокрылки и тли, которые погибают, пытаясь полакомиться листьями. Так что агератум не только украшает сад, но и защищает соседние растения.

Ранее был назван многолетник-хамелеон: на одном кусте распускаются розовые, бордовые, красные и фиолетовые соцветия.