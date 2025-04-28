Посадите этот многолетник под окном! Глаз не оторвать, как красиво растет

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Хотите превратить клумбу у дома в красочный ковер? Многолетние цветы — идеальный выбор! Всего за месяц колеус создаст роскошный бордюр, который будет радовать до первых заморозков! Это неприхотливое растение с бархатными листьями всех оттенков украсит любой двор.

Как посадить колеус:

Выберите место с рассеянным светом — у восточных или западных окон. Прямое солнце выжигает узоры на листьях. Подготовьте рыхлую почву, смешав землю с компостом и песком (2:1:1). Высаживайте рассаду в мае, когда минуют заморозки. Расстояние между кустиками — 25–30 см.

Уход:

поливайте каждые три-четыре дня, не допуская пересыхания;

раз в две недели подкармливайте комплексным удобрением;

прищипывайте верхушки для пышности.

Сорта с темными листьями (бордовыми, фиолетовыми) более выносливы в тени, а светлые (желтые, салатовые) лучше сажать на умеренно солнечных местах.

Посадите этот многолетник под окном! Колеус растет как яркий ковер. Глаз не оторвать, как красиво.

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