Посадите это розовое чудо в самый бедный угол сада — и клумба запылает яркими метелками с июня до октября

Посадите это розовое чудо в самый бедный угол сада — и клумба запылает яркими метелками с июня до октября

Этот однолетник превратит дачную клумбу в розовый фейерверк и не потребует к себе внимания. Цветет непрерывно с конца июня и до самых заморозков в октябре, причем яркость окраски не тускнеет ни в жару, ни после дождей.

Целозия перистая (метельчатая): ее пушистые бархатистые метелки, напоминающие перья экзотических птиц или языки пламени, окрашены в нежные и насыщенные оттенки розового — от пастельного до ярко-малинового и пурпурного.

Она засухоустойчива, растет на любых, даже самых бедных почвах и не требует частых поливов. В отличие от капризных роз, этот цветок практически не повреждается вредителями и не требует опрыскиваний.

Достаточно посеять семена на рассаду в марте — апреле, а в конце мая — начале июня высадить в грунт на солнечное место, и весь сезон ваш сад будет сиять розовыми облаками.

Ранее были названы цветы для тех, кому лень заниматься дачей: цветут каждый год, не расползаются.