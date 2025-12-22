Новый год-2026
Посадите это растение и получите море комплиментов: вызывает восторг и белую зависть соседей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чтобы вызвать восторг и белую зависть соседей, посадите на даче необыкновенный и модный цветок — целозию гребенчатую, также известную как «петушиный гребешок».

Ее соцветия действительно напоминают яркий, бархатистый гребень сказочной птицы и могут быть окрашены в ослепительные оттенки малинового, пурпурного, оранжевого и желтого. Этот эффектный однолетник станет акцентным растением любой клумбы или контейнера. Целозия неприхотлива: она любит солнце, легкую почву и умеренный полив, а ее цветение продолжается с середины лета до самых заморозков.

Для еще большей экзотики можно обратить внимание на целозию серебристую перистую, чьи соцветия похожи на пушистые, пламенеющие метелки. Посадив группу таких растений, вы получите море комплиментов, восхищенные взгляды и вопросы: «Что это за диковинный цветок?»

Ранее был назван цветок, который распустится даже в тени забора или с северной стороны дома.

