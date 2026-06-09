Посадите это голубое чудо на даче — и с июня по август оно будет радовать вас тысячью цветков

Посадите это голубое чудо на даче — и с июня по август оно будет радовать вас тысячью цветков

Голубой лен — это удивительное чудо-растение, которое садоводы незаслуженно обходят стороной, а зря, ведь он сочетает в себе изящную красоту и феноменальную выносливость.

Его небесно-голубые цветки диаметром 2–4 см собраны в рыхлые соцветия и распускаются в таком количестве, что куст превращается в пышное голубое облако. Особенность цветения в том, что каждый цветок живет всего один день, но на смену ему приходят десятки новых, поэтому свежие бутоны радуют глаз ежедневно с июня по август, а при своевременном поливе — и до сентября.

Лен холодостоек, выдерживает заморозки и зимует без укрытия в любом регионе России. Растение засухоустойчиво, не требует частого полива и почти не поражается вредителями. Высота кустиков достигает 50–70 см.

Сеять его можно прямо в грунт. Многолетние сорта зацветают на второй год, но при весеннем посеве однолетники порадуют бутонами уже в середине лета.

Ранее был назван многолетник для тех, кто любит на даче отдыхать: цветет все лето, полива хватает от дождя.