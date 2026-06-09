Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 23:30

Посадите это голубое чудо на даче — и с июня по август оно будет радовать вас тысячью цветков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Голубой лен — это удивительное чудо-растение, которое садоводы незаслуженно обходят стороной, а зря, ведь он сочетает в себе изящную красоту и феноменальную выносливость.

Его небесно-голубые цветки диаметром 2–4 см собраны в рыхлые соцветия и распускаются в таком количестве, что куст превращается в пышное голубое облако. Особенность цветения в том, что каждый цветок живет всего один день, но на смену ему приходят десятки новых, поэтому свежие бутоны радуют глаз ежедневно с июня по август, а при своевременном поливе — и до сентября.

Лен холодостоек, выдерживает заморозки и зимует без укрытия в любом регионе России. Растение засухоустойчиво, не требует частого полива и почти не поражается вредителями. Высота кустиков достигает 50–70 см.

Сеять его можно прямо в грунт. Многолетние сорта зацветают на второй год, но при весеннем посеве однолетники порадуют бутонами уже в середине лета.

Ранее был назван многолетник для тех, кто любит на даче отдыхать: цветет все лето, полива хватает от дождя.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кандидат в генсеки ООН назвала способ решения кризиса на Украине
После инцидента с Apache США пошли на новый шаг против Ирана
В Крыму изменили движение поездов
Гастроэнтеролог назвала неочевидную опасность употребления мороженого
Как приготовить мороженое в домашних условиях: четыре простых рецепта
Зеленский предложил странам Балтии соглашение по защите от дронов
Названа неожиданная причина для затягивания украинского конфликта
Водолазы подняли тело 18-летнего жителя Брянска
В Венгрии не поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС
Магия и комфорт: турагент назвала лучшие места для отдыха с детьми в России
Сколько мороженого можно съесть в день, чем поможет при ангине
В России готовят новую систему мониторинга ЧС на транспорте
В Запорожской области отключился свет из-за атаки ВСУ
Балицкий сообщил о последствиях удара по энергосистеме Запорожской области
В Дагестане ограничили подачу газа
ЕК потребовала от Meta открыть доступ к WhatsApp для сторонних чат-ботов
Военэксперт рассказал, почему нельзя снимать на видео работу ПВО
Цена на Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $90 за баррель
Военэксперт оценил вероятность запуска больших БПЛА ВСУ из Подмосковья
Мигрант из Судана пытался отрезать голову мужчине в Белфасте
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.