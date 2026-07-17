Посадила в июле — и до снега любуюсь: холодостойкий цветок — всходит за 10 дней и цветет до октября

Посадила в июле — и до снега любуюсь: холодостойкий цветок — всходит за 10 дней и цветет до октября

Эшшольция — это идеальное растение для тех, кто опоздал с весенними посадками, но все еще хочет украсить сад яркими красками до самой осени. Этот неприхотливый холодостойкий однолетник можно смело сеять прямо в открытый грунт в середине лета.

Всходы появляются уже через 10–14 дней, а обильное цветение продолжится без остановки до самых заморозков. Высота растения достигает 30–35 см, а его ажурные серебристо-зеленые листья служат идеальным фоном для крупных, до 5–7 см в диаметре, цветков. Они раскрываются только в ясную, солнечную погоду и наполняют сад теплом и светом.

Эшшольция абсолютно нетребовательна: она засухоустойчива, холодостойка и предпочитает сухие солнечные места, не перенося избытка влаги. Ей не нужна рассада, а посев сразу на постоянное место избавит вас от лишних хлопот.

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