Хотите украсить двор, но не знаете, что посадить под окнами дома, чтобы не тратить все выходные на возню с растениями? В таком случае идеально подойдет один многолетник, который в зависимости от сорта бывает разных цветов: красный, розовый, белый, фиолетовый и синий.
Наилучший выбор для посадки под окнами дома — шалфей. Посадила этот многолетник под окнами — теперь глаз не нарадуется. А самое главное, с ним никаких хлопот — растение не требует особого ухода.
Как правильно посадить:
- Выберите солнечное место — шалфей любит тепло и свет.
- Подготовьте почву: идеально подойдет легкий грунт с добавлением песка и извести.
- Сажайте в конце апреля — мае, когда почва прогреется до +10°C.
Простой уход:
- Поливайте умеренно — шалфей не любит переувлажнения.
- Раз в месяц подкармливайте минеральными удобрениями.
- На зиму укройте листвой или лапником.
Помните, первый год растение набирает силу, поэтому цветение начинается со второго года. Регулярно обрезайте кустики для пышности. Шалфей не только красив, но и отпугивает вредителей, очищает воздух.
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