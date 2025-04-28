Хотите украсить двор, но не знаете, что посадить под окнами дома, чтобы не тратить все выходные на возню с растениями? В таком случае идеально подойдет один многолетник, который в зависимости от сорта бывает разных цветов: красный, розовый, белый, фиолетовый и синий.

Наилучший выбор для посадки под окнами дома — шалфей. Посадила этот многолетник под окнами — теперь глаз не нарадуется. А самое главное, с ним никаких хлопот — растение не требует особого ухода.

Как правильно посадить:

  1. Выберите солнечное место — шалфей любит тепло и свет.
  2. Подготовьте почву: идеально подойдет легкий грунт с добавлением песка и извести.
  3. Сажайте в конце апреля — мае, когда почва прогреется до +10°C.

Простой уход:

  • Поливайте умеренно — шалфей не любит переувлажнения.
  • Раз в месяц подкармливайте минеральными удобрениями.
  • На зиму укройте листвой или лапником.

Помните, первый год растение набирает силу, поэтому цветение начинается со второго года. Регулярно обрезайте кустики для пышности. Шалфей не только красив, но и отпугивает вредителей, очищает воздух.

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