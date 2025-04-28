Посадила под окнами этот многолетник — глаз не нарадуется: еще и без хлопот

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Хотите украсить двор, но не знаете, что посадить под окнами дома, чтобы не тратить все выходные на возню с растениями? В таком случае идеально подойдет один многолетник, который в зависимости от сорта бывает разных цветов: красный, розовый, белый, фиолетовый и синий.

Наилучший выбор для посадки под окнами дома — шалфей. Посадила этот многолетник под окнами — теперь глаз не нарадуется. А самое главное, с ним никаких хлопот — растение не требует особого ухода.

Как правильно посадить:

Выберите солнечное место — шалфей любит тепло и свет. Подготовьте почву: идеально подойдет легкий грунт с добавлением песка и извести. Сажайте в конце апреля — мае, когда почва прогреется до +10°C.

Простой уход:

Поливайте умеренно — шалфей не любит переувлажнения.

Раз в месяц подкармливайте минеральными удобрениями.

На зиму укройте листвой или лапником.

Помните, первый год растение набирает силу, поэтому цветение начинается со второго года. Регулярно обрезайте кустики для пышности. Шалфей не только красив, но и отпугивает вредителей, очищает воздух.

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