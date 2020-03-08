https://static.news.ru/photo/90c99e7c-6291-11ea-b2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дети-сироты из приёмных семей и семей опекунов могут получить право на внеочередное зачисление в детские сады. Данная инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

Он направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает RT.

По мнению депутата, сироты из-за нынешних очередей с опозданием попадают в детсады, что не позволяет им вовремя приобрести навыки социализации.

Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом, — уверен Нилов.

Также, по его словам, данная мера поддержки может способствовать тому, что потенциальные приёмные родители и опекуны станут более уверенно принимать решение об усыновлении или опеке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что процесс устройства ребенка в детский сад станет для родителей прозрачнее и понятнее после того, как будут приняты документы, предложенные Министерством просвещения. Отмечается, что одна из поправок предлагает проводить приём в государственный или муниципальный детсад по направлению местного органа управления образованием. Это должно происходить с использованием региональных информационных систем.