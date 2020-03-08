Дети-сироты из приёмных семей и семей опекунов могут получить право на внеочередное зачисление в детские сады. Данная инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.
Он направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову,
По мнению депутата, сироты из-за нынешних очередей с опозданием попадают в детсады, что не позволяет им вовремя приобрести навыки социализации.
Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом, — уверен Нилов.
Также, по его словам, данная мера поддержки может способствовать тому, что потенциальные приёмные родители и опекуны станут более уверенно принимать решение об усыновлении или опеке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что процесс устройства ребенка в детский сад станет для родителей прозрачнее и понятнее после того, как будут приняты документы, предложенные Министерством просвещения. Отмечается, что одна из поправок предлагает проводить приём в государственный или муниципальный детсад по направлению местного органа управления образованием. Это должно происходить с использованием региональных информационных систем.
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