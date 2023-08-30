Порядка 5 млн россиян смогли в течение лета посетить зарубежье Союз туриндустрии: половина из 5 млн внешних туристов из РФ побывали в Турции

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Порядка пяти миллионов россиян в течение лета смогли посетить другие страны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Из этого числа 2,6 млн человек побывали в Турции.

5 млн организованных туристов, пакетных туристов, путешествовали летом в другие страны. В топ входит Турция – только за три летних месяца ее посетили не менее 2,6 млн российских туристов. Из-за инфляции Турция существенно повышала цены не только из-за изменения курса рубля, но и в валюте. Но цифры турпотока в июле показывают, что в пиковый период страну посетили на 20% больше россиян, чем годом ранее, — заявил Горин.

Второе место среди стран, принявших наибольшее число организованных туристов из России заняла Абхазия, где побывали 1,2 млн россиян. В ОАЭ съездили 350 тысяч россиян, Египет – 300 тысяч, Таиланд – 180 тысяч. Сохранили свои позиции Мальдивы (55 тысяч), Куба (35 тысяч), Шри-Ланка (27 тысяч) и Сейшелы (11 тысяч). Горин также отмечает, что страны СНГ, Юго-Восточная Азия и Европа приняли 450 тысяч россиян.

Ранее Горин заявлял, что в сентябре авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы из России в Гоа. По его словам, стоимость перелета на индийский курорт будет начинаться от 60 тысяч рублей в обе стороны.