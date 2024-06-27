Стало известно, сколько мигрантов отправились в зону СВО Бастрыкин: в зону СВО отправлено 10 тысяч получивших гражданство РФ мигрантов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Порядка 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, направлены в зону специальной военной операции, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). В октябре 2023 года в СК была создана специальная группа, которая занимается мигрантами на территории РФ.

Мы отловили более 30 тысяч (мигрантов. — NEWS.ru), получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону СВО, — сказал Бастрыкин.

Глава Следственного комитета подчеркнул, что после выдачи гражданства мигрантов необходимо сразу же ставить на воинский учет.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в Россию ежегодно въезжает около 15 млн иностранцев, большую их часть составляют мигранты из стран Средней Азии. Такие показатели обусловлены тем, что правительство РФ упростило правила въезда и пребывания для иностранцев.

Ранее Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку.