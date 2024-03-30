Портреты жертв и оркестр: фото с концерта в память о погибших в «Крокусе» В Подмосковье прошел концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Концерт в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Благотворительный концерт прошел в Подмосковье у стихийного мемориала жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле». По последним данным, в результате трагедии 144 человека погибли, в том числе пятеро детей, еще 551 человек пострадал.

Мероприятие началось с минуты молчания. Ее отсчет начался в 19:52 по московскому времени — примерно во столько произошел теракт. Пространство возле сцены заполнено зажженными свечами, которые выложили в форме журавлей. Во время минуты молчания на фасаде концертного зала был запущен видеоряд с улетающими в небо птицами, после чего на здании появились фотографии погибших.

Первым на сцену поднялся музыкальный коллектив под руководством дирижера Валерия Гергиева. На время концерта в память о жертвах у подмосковного зала усилена охрана. Она распределяла потоки людей, которые несут цветы и игрушки к мемориалу погибшим.

Перед концертом у зала состоялась панихида, которую провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он выразил соболезнования от имени патриарха Кирилла семьям погибших в теракте.

Неравнодушные люди также продолжают нести цветы к мемориалу спустя девять дней после трагедии. Одна из записок с соболезнованиями была подписана гражданами Украины.

Террористы напали на «Крокус» 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям уже в концертном зале. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.

Как прошел благотворительный концерт в память о жертвах теракта — в фотогалерее NEWS.ru.