Портал TJournal прекратил работу

Интернет-портал TJournal объявил о завершении своей работы. Ресурс был ранее заблокирован Роскомнадзором из-за публикации фейков об операции России на Украине. Создатели TJournal также отмечали, что у них нет необходимых средств для поддержки работы портала.

TJournal закрыт. Он просуществовал 11 лет. Это был проект про технологии и интернет-культуру. 14 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал его по требованию Генпрокуратуры из-за публикации фейков об операции России на Украине, — говорится в сообщении.

TJ подчеркнули, что проработали ровно 11 лет, 2 месяца и 21 день и все это время старались «быть проводниками в мир интернет-культуры и новых технологий».

Роскомнадзор заблокировал портал TJournal в середине марта за распространение фейков о военной спецоперации РФ на Украине. В заявлении издания отмечалось, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры.