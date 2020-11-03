Портал «Пикабу» попал в реестр организаторов распространения информации

https://static.news.ru/photo/b44aba48-1dbc-11eb-a252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Популярные интернет-порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» оказались в реестре организаторов распространения информации. Они были добавлены туда по настоянию ФСБ и Роскомнадзора.

В соответствии с законодательством РФ, участник реестра обязан не только хранить на территории РФ информацию обо всех действиях и взаимодействиях своих пользователей. Он также должен предоставлять указанные данные по запросам сотрудников российских спецслужб. В настоящий момент в реестре находится 263 интернет-ресурса, в том числе популярный мессенджер Telegram и социальная сеть «ВКонтакте».

Отметим, что портал «Пикабу» является одним из самых популярных ресурсов в русскоязычном сегменте Интернета. Это информационно-развлекательное сообщество, контент которого часто используется крупными российскими СМИ. «ЯПлакалъ» — развлекательный портал и коллективный блог. Основную часть его контента составляют смешные видеоролики и анекдоты.

Согласно выпущенному ранее отчёту о прозрачности от «Пикабу», госорганы не так часто интересуются данными пользователей портала; второй же попавший в реестр организаторов распространения информации сервис о своём взаимодействии с властями пока не отчитывался, — сообщает «Роскомсвобода».

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы совместно с Роскомнадзором и профессиональным сообществом начали разработку законопроекта об ответственности за интернет-цензуру в отношении российских граждан и компаний. Речь может идти о крупных штрафах, однако конкретные меры ответственности пока обсуждаются.