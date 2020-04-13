Портал mos.ru стал работать со сбоями после начала оформления пропусков

https://static.news.ru/photo/f047c714-7d55-11ea-b38f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал mos.ru, на котором жители столицы могут оформить для себя пропуска на выход из дома в условиях введённого в городе режима общей самоизоляции, начал работать со сбоями. Это произошло после того, как утром 13 апреля граждане стали отправлять заявки на получение пропусков.

Разрешения для поездок по территории Москвы и Московской области понадобятся местным жителям с 15 апреля. Однако оформить пропуск необходимо заранее. Разрешение имеет четырёхзначный код, и оно не нужно тем, кто имеет при себе служебное удостоверение.

Приезжим в столицу гражданам также нужно оформить пропуска.

Как ранее писал NEWS.ru, для поездок на работу, в больницы, в личных целях разрешения оформляются с 13 апреля. В первом случае оно будет действовать до 30 апреля и количество поездок по нему будет неограниченным. Медицинские пропуска будут действительны один день. Разрешения для поездок по личным делам также будут одноразовыми, но их можно будет оформлять не более двух раз в неделю.