https://static.news.ru/photo/de0d91f4-2bbc-11ea-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ РФ предлагает подавать заявления в территориальный орган ПФР только посредством личного обращения или через законного представителя застрахованного лица.

Такой порядок предлагается ввести во избежание нарушения прав застрахованных лиц в связи с подачей указанных уведомлений, — сообщили в пресс-службе Банка России.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов назвал условие, при котором россияне могут сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда, с таким предложением выступил Банк России, опасаясь фальсификаций при переходах между НПФ и ПФР.

raskryl-usloviya-polucheniya-solidnoj-pensii/">получать пенсию в 52 тысячи рублей. По его словам, человек, добровольно откладывающий выход на пенсию, способен увеличить будущие выплаты, используя два бонуса, писал NEWS.ru.