https://static.news.ru/photo/58ac9e7c-6f20-11ea-9f5a-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Costa Neoromantica Фото: marinetraffic.com

Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики не допустила в порт Владивостока круизный лайнер Costa Neoromantica. Запрет последовал после соответствующего карантинного предписания Роспотребнадзора.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что данный лайнер должен был войти в порт Владивостока лишь 23 июня, так гласит согласованное прежде расписание.

При этом капитан судна, которое принадлежит крупной компании из Италии, просил пополнить запасы воды, топлива и продуктов. На борту Costa Neoromantica могут находиться 1,8 тысячи гостей и 622 члена экипажа.

Владивосток может принять лайнер, вставший на рейд, но все работники порта — грузчики, агенты и прочие, которым предстоит контактировать с экипажем, — после этого должны будут пройти 14-дневный карантин из-за угрозы коронавируса. Таково предписание Роспотребнадзора. Решение в порту ещё не приняли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что работы по дезинфекции завершились на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла вспышка коронавируса нового типа. Судно 25 марта покинуло порт Иокогама в Японии, где оно находилось на карантине.