«Порождает агрессию»: в СПЧ возмутились закупке PlayStation для заключенных Член СПЧ Кабанов призвал провести проверку в колониях из-за закупки PlayStation

Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член президентского Совета по правам человека и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в разговоре с NEWS.ru призвал провести проверку в колониях из-за закупки PlayStation 4 для заключенных. Как отметил правозащитник, это запрещено распорядком. Он также предположил, что приставки были куплены для сотрудников, а не осужденных.

Это запрещено распорядком. Возможно, эти приставки закупили для сотрудников колонии. Они же сами зарабатывают, могут купить. Но я на самом деле не понимаю, как можно тратить столько бюджетных денег на подобные покупки. Я считаю, должна быть проведена тщательная проверка. Такой поступок психологи могут обосновывать как угодно, конечно. А вот я вместе с другими психологами считаю, что это порождает агрессию, — высказался Кабанов.

Ранее появилась информация, что колония «Белый лебедь» для пожизненно осужденных в Соликамске закупила игровую приставку за 41,4 тысячи рублей. Как следует из документов на сайте госзакупок, консоль имеет восьмиядерный процессор AMD Jagua, оперативную память на 8 Гб, разрешение Full HD 1920х1080 и поддержку виртуальной реальности.

Кабанов ранее заявил, что главной проблемой заключенных являются начальники колоний и СИЗО. Он отметил, что ситуация в местах лишения свободы во многом зависит от установок руководства.