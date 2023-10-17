«Порой средств нет»: волонтеры оценили борьбу с борщевиком в регионах Активисты проекта «Антиборщевик» рассказали о сложностях борьбы с сорняком

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В регионах РФ часто нет бюджетных средств на планомерную борьбу с борщевиком Сосновского, к тому же чиновники не всегда заинтересованы в результатах. Поэтому часто добровольцы борются с этим сорняком подчас эффективнее, чем государство, рассказали NEWS.ru представители сообщества «Антиборщевик», комментируя инициативу Госдумы обязать землевладельцев самостоятельно бороться с этим сорняком под угрозой крупных штрафов.

Добровольцы почти всегда действуют эффективно, потому что тратят свое время, деньги, силы — обидно потратить их впустую. А с государственной борьбой все гораздо сложнее, потому что личная заинтересованность в результате случается не всегда. Кроме этого, если даже чиновникам не все равно, то в бедных регионах порой просто средств в бюджете нет на весь имеющийся борщевик, средства расписаны под другие задачи, — заявила представитель инициативы «Антиборщевик» Мария Попова.

По ее словам, сложность борьбы с борщевиком «зависит от степени запущенности ситуации и наличия заинтересованных в результате людей, а также от наличия у этих людей знаний и ресурсов».

На начальной стадии, когда распустился первый зонт у обочины — вообще не сложно, но никому не надо: или не видят опасности или не трогают из принципа, считают это ниже своего достоинства, будучи уверены, что кто-то другой должен бороться. А когда уже все заросло — тогда остается только смириться и жить в борщевике. Или искать огромные средства, чтобы вернуть всё как было, — пояснила Попова.

Она добавила, что на федеральном уровне борщевик Сосновского считается сорняком, поэтому борьба с ним предполагается только на сельхозземлях. А борьба с сорняком на остальных участках — это, по мнению Поповой, удел местных властей и неравнодушных жителей.

Если такие жители есть — они и сами борются и от местной власти добиваются содействия. И тогда территории получается сохранить в порядке, — отметила Попова.

Ее коллега из Пскова Николай Петров в беседе с NEWS.ru признался, что простых способов решения проблемы борщевика не существует. Он призвал пробовать разные способы, в том числе меры предложенные депутатами Госдумы.

Ранее в Госдуму были внесены поправки в статью 13 Земельного кодекса РФ. Она предусматривает обязанность собственников и арендаторов земельных участков, землевладельцев и землепользователей заниматься защитой земель негативного воздействия. Под последним имеются в виду водная и ветровая эрозия, сели, подтопления, заболачивание, вторичное засоление, иссушение, уплотнение и загрязнение химическими веществами. Этот список законодатели хотят дополнить инвазивными растениями, то есть завезенными на новую территорию, и ставшими угрозой биологическому разнообразию.

Как заявлял NEWS.ru автор поправок, депутат-единоросс Николай Алексеенко, нововведения предлагают ввести обязательство арендаторов и собственников земли по ликвидации сорняка на используемых участках. О введении новых штрафов речь пойдет позже.