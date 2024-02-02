«Дуреют от привилегированности»: писатель о правнучке Чкалова Писатель Беседин: России нужно отказаться от «преклонения перед фамилиями»

Фото: vk.com/platonbesedin

Платон Беседин

России нужно отказаться от «порочного преклонения перед фамилиями», на это указывает и ситуация с правнучкой советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьей Богдановой, заявил писатель Платон Беседин. Комментируя «360» призывы Богдановой нанести ядерный удар по Москве, эксперт почеркнул, что родственники известных личностей «дуреют от привилегированности».

Эти отпрыски пользуются своей фамилией — и только. От вседозволенности и безнаказанности, от привилегированности и избранности они дуреют и превращаются в паразитов. <...> Я точно знаю, что всем нам — нашей стране, народу, системе — нужно отказаться от порочного преклонения перед фамилиями и статусами, — высказался писатель.

Эксперт подчеркнул, что многие родственники известных людей отказываются учиться и не хотят сами чего-либо достигать. По словам Беседина, Богданова не заявила ничего особенного, а просто продемонстрировала «ход мысли среднестатистического гражданина» Запада. Он отметил, что правнучка Чкалова также оправдывает ядерные удары, которые были нанесены по Хиросиме и Нагасаки.

Тех, кто пытался заговорить о сокрытии правды, тут же сбросили с обрыва. Причем не власти даже, а сами люди. Общество готово жить во лжи — лишь бы жрать вкусно и сытно. Так что Богданова — очередной раб матрицы, — отметил Беседин.

Внук генерала армии Героя СССР Николая Ватутина Александр Ватутин ранее отметил, что Богдановой должно быть стыдно за призыв к ядерному удару по Москве. Он предположил, что правнучку советского летчика могут спонсировать на Западе.

До этого Telegram-канал Readovka сообщил, что правнучка Чкалова призвала к ядерному удару по Москве и выразила готовность спонсировать такую атаку. По информации канала, в качестве примера она привела атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, целью которой было склонить Японию к капитуляции.