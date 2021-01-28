Порнозвезда пожаловалась на деградацию из-за отсутствия работы

https://static.news.ru/photo/ddd9c9ac-6228-11eb-8bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Тюменская актриса фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) пожаловалась на депрессивное состояние из-за отсутствия работы и развлечений.

Работы толком нет, я постоянно сижу дома. Из-за этого начала уже деградировать. <...> Настроения нет никакого. Я снова впала в депрессию, — сказала Тейлор URA.RU.

По словам порнозвезды, в её жизни вновь наступила чёрная полоса. Оптимизма ей не прибавляет и предстоящая операция по липосакции. Кроме того, она пожаловалась и на другие проблемы со здоровьем, но подробности раскрывать не стала.

Ранее NEWS.ru писал, что прошлой осенью Тейлор вместе со своей подругой отдыхала в Геленджике и подверглась насилию со стороны троих мужчин. Она рассказала, что злоумышленники напали на подруг, когда те находились на яхте. Девушек сначала избили, а затем «насиловали полночи».

В прошлый раз подобный инцидент произошёл с Тейлор в 2014 году. Тогда насильников было двое. Чтобы сбежать от них, порнозвезде пришлось прыгать с третьего этажа.