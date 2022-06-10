Pornhub уволил единственного сотрудника в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеохостинг для взрослых Pornhub уволил единственного сотрудника в России Дмитрия Колодина. Более шести лет в компании он занимался маркетингом.

С 24 июня, спустя 6 с малым прекрасных лет, я более не буду иметь отношения к ПХ [ПорноХаб]. Офис, пусть и внезапно, сообщил мне об этом заранее, начав с теплых и приятных слов, хоть и бюрократических, — написал Колодин в своем Telegram-канале.

По словам мужчины, об уходе из компании он знал ещё в феврале, однако ждал, пока работодатели сами сообщат ему об этом. Колодин не работал в штате — компания заключила с ним контракт, как с наемным специалистом, однако, по словам маркетолога, команда полюбила его.

Я хочу сказать, что при всей очевидности такого решения, я до последнего заставлял себя не думать об этом и от того всё же расстроен, т.к. всей душой лежал к сервису и особенно моим коммуникациям с нашими моделями. Я очень рад, что получил теплые слова официально и в личке от компании, — продолжил Колодин.

С 1 июня в России прекратили функционировать крупнейшие порносайты в мире — XVIDEOS и XNXX. Оба хостинга недоступны для посещения у основных телеком-операторов страны.